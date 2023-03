Putin, pregătit să subordoneze companiile care lucrează pentru apărare Vladimir Putin a semnat, vineri, un decret care permite statului sa suspende directorii si actionarii oricarei companii care nu respecta contractele de aparare ale statului in conditii de lege martiala, relateaza Reuters. Decretul ar permite Ministerului Industriei sa numeasca un nou administrator extern care sa preia conducerea acestor companii. Lege marțiala din octombrie 2022 Putin a decretat in octombrie legea martiala in cele patru regiuni anexate ilegal din Ucraina, asupra carora Moscova are doar partial controlul. La un an de la inceperea razboiului cu Ucraina, el nu a extins legea martiala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care stabilește noi reguli pentru inasprirea controlului statului asupra companiilor care nu reușesc sa indeplineasca contractele din industria de aparare in cazul in care legea marțiala este impusa. Acesta este ultimul pas in pregatirile Kremlinului…

- Decretul ar permite Ministerului Industriei sa numeasca un nou administrator extern care sa preia conducerea acestor companii. Putin a decretat in octombrie legea martiala in cele patru regiuni anexate ilegal din Ucraina, asupra carora Moscova are doar partial controlul. La un an de la inceperea razboiului…

- Moscova a transmis miercuri, 22 februarie, ca va trebui mai intai sa vada o schimbare a pozitiei NATO si o disponibilitate pentru negocieri inainte de a lua in calcul revenirea sa in Noul START, acordul pentru controlul armelor nucleare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Președintele…

- Noile regiuni ale Rusiei nu sunt inca pe deplin protejate de amenintari, asa ca operatiunea militara speciala continua, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care, pe de alta parte, a infirmat informatii aparute in presa elvetiana potrivit carora Washingtonul ar fi propus…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o „infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Naraskin, care este…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…

- Guvernatoarea Bancii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a avertizat vineri ca țara se confrunta cu o lipsa tot mai mare de forța de munca in urma inrolarii a peste 300.000 de civili in timpul recentei campanii de mobilizare a Ministerului Apararii, decretata de președintele Vladimir Putin, informeaza…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…