- India este gazda summitului G20 din acest an, care va avea loc in capitala New Delhi in perioada 9-10 septembrie.Vladimir Putin l-a sunat luni pe premierul Modi pentru a-i spune ca ministrul de externe Serghei Lavrov va participa la summit in numele sau. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, mai…

- Principalele puteri de pe piețele emergente din lume se plang de ani de zile ca sunt marginalizate de națiunile bogate. Acum, lanseaza cea mai ambițioasa provocare la adresa status quo-ului. Blocul BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – se va folosi de summitul anual al liderilor de…

- Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a reiterat ca tara sa nu va fi atrasa in dinamica puterii globale, informeaza Rador.Discursul televizat al președintelui Ramaphosa a avut loc inaintea unei reuniuni a natiunilor din organizatia BRICS - Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud - ce…

- Vladimir Putin vrea sa participe luna viitoare la un summit economic la Johannesburg. Se fac presiuni asupra președintelui rus sa nu participe pentru a evita consecințele juridice și diplomatice ale mandatului sau de arestare internațional. In calitate de semnatar al tratatului de instituire a Curții…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Putin este vizat de un mandat de arestare emis de CPI din aprilie 2023.„Presedintele turc si-a confirmat invitatia…

