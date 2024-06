Zelenski, înfrânt de Occident Summitul pentru pace organizat de Volodimir Zelenski in Elveția a fost menit sa demonstreze sprijinul lumii pentru Ucraina și sa sublinieze izolarea Rusiei. A facut exact contrariul. Rusia nu a fost invitata. China nu a trimis o delegație. Alte țari importante care ar putea influența Kremlinul – inclusiv Brazilia, India, Arabia Saudita, Africa de Sud […] The post Zelenski, infrant de Occident first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia finala de la summitul din Elvetia privind pacea in Ucraina a fost aprobata de 80 din cele 93 de state participante, potrivit unei liste publicate duminica de gazdele elvetiene. Intre tarile care nu au sustinut declaratia se numara sase state din grupul G20 al principalelor economii ale lumii…

- Summitul care poate decide soarta razboiului din Ucraina incepe astazi in Elveția. Volodimir Zelenski a ajuns ieri in stațiunea de lux, unde sunt așteptați zeci de lideri de stat și de guvern. Elveția și Ucraina l-au organizat impreuna și sunt invitate peste 90 de țari și organizații internaționale,…

- Summitul care poate decide soarta razboiului din Ucraina incepe astazi in Elveția. Volodimir Zelenski a ajuns ieri in stațiunea de lux, unde sunt așteptați zeci de lideri de stat și de guvern. Elveția și Ucraina l-au organizat impreuna și sunt invitate peste 90 de țari și organizații internaționale,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri in Elvetia, unde a doua zi va incepe o conferinta privind pacea in Ucraina, ce va reuni zeci de sefi de stat si de guvern. Kievul spera sa obtina de la ‘Conferinta la nivel inalt privind pacea’ un larg sprijin international in favoarea planului…

- Kremlinul a declarat marti ca este de inteles ca unele tari refuza sa participe la summitul pentru pace in Ucraina, gazduit la sfarsitul saptamanii viitoare de Elvetia, deoarece reuniunea nu are obiective clare si este absurd sa se desfasoare fara Rusia, relateaza Reuters si TASS, potrivit news.ro

- China nu a "atatat niciodata focul si nu a alimentat flacarile" razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, in replica la acuzatiile presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit carora Rusia si China incearca sa slabeasca summitul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, luni, propunerea Chinei si Braziliei, care insistau asupra participarii Rusiei la summitul pentru pace in Ucraina prevazut sa aiba loc la mijlocul lui iunie in Elvetia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Consiliul Federal a emis un ordin privind sporirea masurilor de securitate la Summitul pentru Pace din stațiunea Burgenstock (15-16 iunie), informeaza instituția helveta, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial.Pentru a asigura securitatea la summitul pentru pacea in Ucraina, Elveția va desfașura…