- Serghei Lavrov a declarat intr-o conferinta de presa ca o astfel de cooperare este de natura strategica, este in interesul ambelor tari si va contribui la asigurarea securitatii pe continentul eurasiatic. El a declarat ca Moscova a respectat dorinta Indiei de a-si diversifica furnizorii de echipamente…

- Progresele recente ale Rusiei in apropiere de Avdiivka, precum și in jurul altor orașe precum Kupiansk, Bahmut și Marinka, sunt o dovada a faptului ca Rusia a preluat cu fermitate inițiativa pe o mare parte a campului de lupta, dupa slabirea contraofensivei ucrainene, spun analiștii citați de New York…

- Premierul ungar Viktor Orban a calificat din nou joi, 21 decembrie, invazia rusa din Ucraina drept o "operatiune militara", scrie AFP, care noteaza ca liderul de la Budapesta reia astfel formula folosita de Kremlin, potrivit Agerpres."Este vorba despre o operatiune militara atata timp cat nu a exista…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri schimbari in sistemul de mobilizare, in cadrul unei strategii de imbunatatire a situatiei armatei dupa 21 de luni de razboi cu Rusia, transmite Reuters. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a mentionat ca la o reuniune a comandamentului armatei…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat ca guvernul sau nu intenționeaza sa negocieze cu Rusia in legatura cu situația de la granița, unde Helsinki a inchis punctele de control ca raspuns la presiunea crescanda a migrației și la implicarea polițiștilor de frontiera ruși. Potrivit acestuia, Finlanda…

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- ”Ei isi vor continua sustinerea”, estimeaza adjunctului ministrului de Externe Andrei Riabkov, citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Nu trebuie sa credem ca s-a schimat ceva. Este doar spectacol pentru public, doar zgomot”, considera el. ”In principiu, concentrarea Washingtonului asupra sustinerii…