Putin i-a felicitat pe locuitorii Moscovei ci prilejul Zilei Orașului CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Președintele Federației Ruse. Vladimir Putin, le-a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor Moscovei ci prilejul Zilei Orașului, informeaza RIA Novosti. El a menționat in luarea sa de cuvant rostita in sala de concert ”Zareadie” ca istoria seculara a țarii și insași statalitatea rusa sunt legate indisolubil de Moscova. ”Și noi, cetațenii Rusiei, percepem acut aceasta unitate, apreciem și iubim scumpa noastra capitala. <…> Va felicit inca o data cu ocazia sarbatorii. Va doresc sanatate și tot ce este mai bun. Felicitari cu ocazia Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

