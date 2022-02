Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina astazi, dis-de-dimineața. Așadar, a inceput razboiul! Președintele Rusiei a declarat, mai devreme, ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din estul Ucrainei. Iata ce se intampla chiar in aceste momente in Ucraina!

- Vladimir Putin a inceput atacul asupra Ucrainei, in dimneața zilei de 24 februarie, 2022, dupa publicarea unui videoclip in care iși motiva decizia. Bombardamentele au inceput in mai multe orașe din Ucraina, iar mii de oameni au inceput sa fuga din țara de frica razboiului. Acțiunile președintelui rus…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit in discursul sau din 21 februarie 2022, prin care a recunoscut independența Donețkului și Luganskului, despre formarea Ucrainei. El le reamintește romanilor, polonezilor și ungurilor ca Iosif Stalin, fostul lider sovietic, le-a luat bucați din țarile…

- Mai multe explozii au fost auzite in jurul orei 16:15 GMT (18:15, ora Romaniei) in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters. Natura exploziilor ramane sa fie stabilita. Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, luni,…

- Emmanuel Macron și Vladimir Putin au purtat o discuție telefonica cu privire la criza de la granița Ucrainei. Liderul rus s-a plans ca preocuparile țarii sale nu au fost luate in considerare de Occident.

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters. Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Rusia va suporta consecințe grave și costuri masive daca președintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat Grupul celor Șapte State. Reuters noteaza ca serviciile de informații americane evalueaza ca Rusia ar putea planifica o ofensiva pe mai multe fronturi asupra Ucrainei inca de anul viitor,…