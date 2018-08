Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene sa inaspreasca sancțiunile impuse Federației Ruse, afirmand ca blocul comunitar trebuie sa fie solidar cu Statele Unite ale Americii, dupa ce Washingtonul a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic de la Salisbury . Marea Britanie, UE și SUA…

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…

- Premierul britanic Theresa May a salutat decizia Statelor Unite de a sanctiona Rusia in dosarul otravirii cu un agent neurotoxic a unui fost spion rus, in martie, in orasul englez Salisbury, relateaza The Associated Press conform News.ro . Aceste sanctiuni transmit ”un mesaj fara echivoc Rusiei, potrivit…

- Londra se pregateste sa ceara Rusiei sa extradeze doi cetateni rusi suspectati de otravirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Seghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury, in sud-vestul Angliei, potrivit cotidianului The Guardian, scrie AFP, conform news.roZiarul, care citeaza surse guvernamentale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Kremlinul a apreciat marti ca fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a contribuit la deteriorarea relatiilor dintre Marea Britanie si Rusia si ca acum Moscova asteapta ca Londra sa aiba "o revelatie politica", informeaza Reuters si TASS, informeaza Agerpres.Otravirea unui fost agent…