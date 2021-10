Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a adus o bruneta foarte atractiva pe post de traducator la o întâlnire din 2019 cu Donald Trump, pentru a-i distrage atenția președintelui american, scrie Stephanie Grisham, fosta purtatoare de cuvânt a Casei Albe, în cartea intitulata "I'll Take Your…

- Vladimir Putin a adus o bruneta foarte atractiva pe post de traducator la o intalnire din 2019 cu Donald Trump, pentru a-i distrage atenția președintelui american, scrie Stephanie Grisham, fosta purtatoare de cuvant a Casei Albe, in cartea intitulata „I'll Take Your Questions Now” (Acum va raspund la…

- Un clujean este unul dintre cei mai apreciați fotografi romani peste hotare. I-a surprins prin obiectivul sau pe Obama, Bidden, Trump și Putin. Iulian Ovidiu Bohan s-a nascut fara degete, dar in ciuda condiției sale a reușit sa devina un profesionit in fotografie.

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile…

- Tarile din sudul Uniunii Europene au reiterat vineri, la Atena, angajamentul ferm de a pune in aplicare Acordul de la Paris din 2015, menit sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, in contextul in care ONU a avertizat ca omenirea se indreapta spre o crestere "catastrofala" cu 2,7 grade…

- Sylvain Lefebre a fost demis de echipa din NHL Columbus Blue Jackets la puțin timp dupa ce a fost angajat in funcția de antrenor secund, informeaza CNN, citat de News.ro . Decizia clubului din NHL a fost luata dupa ce Sylvain Lefebre a refuzat sa se vaccineze impotriva coronavirusului. „Antrenorul nu…

- "Nu suntem în razboi cu Facebook", a asigurat luni purtatoarea de cuvânt a Casei Albe. Președintele Joe Biden încearca, de asemenea, sa calmeze lucrurile, dupa ce vineri a acuzat rețeaua sociala ca „a ucis oameni”, potrivit AFP."Nu suntem în…

- BUCUREȘTI, 13 iul – Sputnik. Celebrul jurnalist Ion Cristoiu a analizat rezultatul alegerilor din Republica Moldova in contextul reacțiilor din Romania care vizeaza… Rusia. Cristoiu ii ironizeaza pe cei care afirma ca Rusia a stat in spatele lui Dodon și ca Maia Sandu ar fi invins ”Rusia”…