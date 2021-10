”In practica, Rusia va depune eforturi sa atinga neutralitatea carbonului economiei sale. Si am stabilit un obiectiv concret – cel mai tarziu in 2060”, a anuntat Putin la un forum energetic, la Moscova. Rusia afiseaza de-acum un obiectiv identic celui al Chinei. Cotidianul Kommersant dezvaluia la inceputul lui octombrie ca Guvernul rus pregateste o noua strategie de mediu si masuri mai puternice in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. MAI MULTA ENERGIE NUCLEARA Potrivit acestui plan, dezvaluit de ziarul rusesc, Moscova ar viza o reducere a emisiilor cu aproape 80% pana in 2050,…