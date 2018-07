Stiri pe aceeasi tema

- Lovituri aeriene au fost desfasurate timp de trei zile in provincia Hodeidah din sudul Yemenului aflat in razboi, avariind printre altele o statie de pompare a apei si punand in pericol "extrem" viata civililor, a afirmat ONU duminica, relateaza AFP. La 13 iunie, fortele proguvernamentale sustinute…

- Un numar de 26 de civili au fost ucisi vineri in lovituri aeriene asupra unor zone controlate de gruparea Statul Islamic in provincia Deraa, in sudul Siriei, informeaza Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), citat de AFP. "Avioane rusesti si siriene au bombardat toata ziua ultima…

- Rebelii huthi, susținuți de Iran și care acționeaza in Yemen, au transmis marți ca au lansat o racheta catre centrul economic Jizan din sudul Arabiei Saudite, a anunțat postul de televiziune Houthi-run al-Masirah, informeaza Reuters, preluata de mediafax. Nu se știe cu exactitate daca racheta…

- Coalitia militara sub comandament saudit a intreprins joi raiduri aeriene impotriva unor pozitii ale rebelilor siiti houthi din apropiere de orasul yemenit Hodeidah, au indicat insurgentii in cea de-a doua zi a unei ofensive a fortelor proguvernamentale pentru preluarea controlului orasului-port situat…

- Trupe sustinute de o coalitie condusa de Arabia Saudita au declansat miercuri un asalt asupra Hodeidah, principalul oras-port din Yemen, care este sub controlul miscarii Houthi, a precizat televiziunea Al-Arabiya, citata de Reuters. Se preconizeaza ca lupta pentru Hodeidah sa fie cea mai…

- Trei civili au fost ucisi sambata de un proiectil tras de rebelii yemeniti houthi asupra orasului Jazan, in sudul Arabiei Saudite, a anuntat coalitia militara care lupta impotriva acestor insurgenti, transmite AFP. "Trei civili au fost ucisi de un proiectil tras deliberat de militiile…

- O agentie din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite a cumparat recent o cantitate totala de 105.000 de tone de grau de panificatie care va fi livrat Yemenului, au declarat miercuri pentru Reuters o serie de traderi europeni. Graul ar urma sa provina din regiunea Marii Negre, cel mai probabil…

- Avioanele coalitiei conduse de Arabia Saudita au bombardat luni palatul prezidential din centrul capitalei Yemenului, Sanaa, controlata de rebelii houthi, provocand moartea a sase persoane, a informat agentia de stiri SABA controlata de rebeli, relateaza Reuters. Pentru moment nu exista nicio confirmare…