- Armata israeliana a efectuat zeci de atacuri in Fasia Gaza in noaptea de duminica spre luni, unde gruparile armate au continuat sa lanseze rachete asupra Israelului, informeaza AFP preluat de agerpres. In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri,…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a anuntat ca atacurile asupra Hamas vor continua o perioada si a sustinut ca blocul-turn din Fasia Gaza in care se aflau birouri ale presei internationale a fost „o tinta perfect legitima”.

- Circa 3.000 de rachete au fost lansate in mai putin de o saptamana din Fasia Gaza spre teritoriul Israelului, a anuntat duminica armata acestui stat, care a lovit in replica enclava palestiniana, relateaza AFP. De la inceputul, luni seara, al ostilitatilor, “Hamas desfasoara un atac foarte intens in…

- Potrivit Kremlinului, Putin si Erdogan „si-au exprimat ingrijorarea profunda fata de luptele care continua si fata de cresterea numarului de morti si de raniti”.Presedintia rusa a precizat astfel ca cei doi lideri au facut apel „la partile implicate sa detensioneze situatia”, in contextul in care Putin…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. "Organizatiile teroriste…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…