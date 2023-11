Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a cautat documentul care contine Planul National de Redresare si Rezilienta si nu a gasit documentul in Guvernul Romaniei. „Ati mai auzit asa ceva? In Guvernul Romaniei proiectul PNRR nu exista. Astfel de oameni s-au ocupat de banii dumneavoastra”, a mai precizat…

- Romania are la dispozitie 9,11 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), din care au fost cheltuiti in jur de un miliard de euro, dar cea mai mare parte a banilor care se afla in conturi se va cheltui in anii 2024 si 2025, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova, ca saptamana aceasta ar urma sa fie purtate noi discutii la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene cu privire la noua Lege a pensiilor publice, el reiterand faptul ca si-ar dori ca aceasta lege sa fie pusa in aplicare inca de anul viitor. El a…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca legea salarizarii va cuprinde un sistem conform caruia salariile vor reflecta performanta profesorilor. Precizarile au fost facute, marti, la Palatul Victoria, cu ocazia ceremoniei de semnare a unor contracte finantate prin Planul National de Redresare…

- Intrevederea a avut loc in marja Forumului de afaceri al Initiativei Celor Trei Mari, desfasurat la Bucuresti si organizat de Guvernul Romaniei. Au participat reprezentanti ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) si Export-Import Bank of the United States (US…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) in calitate de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a transmis, astazi, Comisiei Europene, Planul Național de Redresare și Reziliența revizuit. Documentul…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…