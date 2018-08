Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi, printr-o Hotarare, al doilea pachet de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. (CNSP). Printre cele opt proiecte de investitii sunt realizarea liniei ferate de mare viteza…

- In acest proiect se vorbește despre realizarea liniei ferate de mare viteza, in lungime de peste o mie de kilometri, in timp ce realitatea cruda ne arata intarzieri ale trenurilor (cumulate) de ani buni, WC-uri murdare și gari care au vazut ultima data var la inaugurare. Linia ferata de mare…

- Guvernul a adoptat ieri o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investiții strategice care urmeaza sa fie pregatite și atribuite in parteneriat public-privat, de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: Linia ferata de mare…

- Guvernul a adoptat joi o hotarare prin care se aproba inca 8 obiective de investitii strategice care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pe langa alte 13 proiecte care au fost deja aprobate. Astfel, prin actul normativ…

- Compania de stat Tarom a lansat o campanie prin care vinde bilete cu 40 de euro pe curse care leaga orașele țarii. Astfel, potrivit operatorului, prețul de 40 de euro dus-întors este valabil pentru zborurile directe între București și Sibiu, Cluj, Timișoara, Iași,…

- Raed Arafat s-a aflat, vineri, la Iasi, unde a participat la o ceremonie in cadrul careia SMURD Iasi a primit doua motociclete pentru interventiile in caz de urgenta, el precizand ca acest concept este folosit cu succes in alte tari. "Vorbim de un concept pe care il introducem in orasele mari.…

- Școala de vara din acest an va dura 14 zile și este structurata in doua etape: partea de formare in management cultural, cursuri intensive de șase zile la Ambasada, in Timișoara, 23-29 iulie, și partea experiențiala, culisele proiectelor culturale, șapte zile la Enclava culturala Socolari din județul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Ziarul Financiar pe tema uriașei performanțe reușite de Simonei Halep, o sportiva nascuta și crescuta intr-un oraș din linia a doua, dar care asigura condiții mult mai bune pentru a se face sport de performanța decat Capitala.Ziarul…