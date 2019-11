Puterea de cumparare a salariului mediu a ajuns la 63,7% fata de cea din Germania Potrivit datelor publicate de INS, castigul salarial mediu brut din luna septembrie 2019 a fost de 5.041 lei, cu 1,2% mai mare fata de luna anterioara.



Castigul salarial mediu nominal net a crescut tot cu 1,2%, pana la 3.082 lei, respectiv 648 de euro la cursul mediu al lunii octombrie, in care au fost incasati banii cuveniti pe luna anterioara.



Ajustat cu nivelul preturilor (53% din nivelul mediu european, potrivit Eurostat) puterea de cumparare in euro a salariului mediu s-a majorat la 1.223 de euro (echivalent, la preturile medii din UE).



Pentru referinta, mentionam… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

