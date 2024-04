Stiri pe aceeasi tema

- In Spania, a doua mare destinatie turistica mondiala, se inmultesc manifestatiile ostile supraturismului. Din insulele Baleare si pana in Canare, din Barcelona pana la Malaga, manifestatiile ostile supraturismului obliga autoritatile sa incerce sa concilieze bunastarea locuitorilor cu un sector economic…

- In Spania, a doua mare destinatie turistica mondiala, se inmultesc manifestatiile ostile supraturismului. Din insulele Baleare si pana in Canare, din Barcelona pana la Malaga, manifestatiile ostile supraturismului obliga autoritatile sa incerce sa concilieze bunastarea locuitorilor cu un sector economic…

- "Insulele Canare nu mai pot", sub acest slogan a fost lansat un apel la un protest ce ar urma sa aiba loc sambata in insulele din acest arhipelag situat in nord-vestul Africii, foarte vizitat pentru ca este tot timpul insorit. Obiectivul protestului: oprirea construirii a doua complexe hoteliere la…

- Locuitorii din Insulele Canare planuiesc proteste și greve, ca reacție impotriva turismului excesiv. Militanții spun ca afluxul nesustenabil de vizitatori distruge viața in acest loc de vacanța, transmite Euronews.eu. Un grup de activiști de pe insula Tenerife a planificat o greva a foamei in legatura…

- Repatriot, platforma care conecteaza romanii din afara granițelor cu țara, a condus misiunea economica Romania-Spania, desfașurata in perioada 21-27 martie in Barcelona și Insulele Baleare. Aceasta inițiativa a descoperit noi puncte de sprijin pentru expansiunea afacerilor romanești in regiune, a facilitat…

- Bande organizate de hoti fura uleiul pentru a-l revinde ulterior, potrivit lui Ruben Navarro, seful lantului de supermarketuri Tu Super, care opereaza 30 de magazine in regiunea spaniola Andalucia. „Uleiul de masline a devenit un produs ideal pentru ei „, spune el. Este al doilea cel mai furat produs…

- Si numarul vizitatorilor straini in Spania s-a situat in 2023 la un nivel record: 85,1 milioane. Sosirile in Spania au crescut cu 18,7% fata de 2022 si au depasit nivelul de dinaintea pandemiei, cand s-au inregistrat 83,5 milioane, arata datele publicate de Institutului National de Statistica (INE).Anul…

- Trei migranti au fost gasiti morti la sosirea lor cu un vas sambata pe insula El Hierro, din arhipelagul spaniol al Canarelor, au anuntat serviciile spaniole de salvare, noteaza AFP.Cele trei cadavre se aflau la bordul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 70 de persoane, a declarat pentru…