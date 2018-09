Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Corbu, prim-procurorul Parchetului Militar al Capitalei, susține, referitor la procurorul Bogdan Pirlog, cel care pe 10 august a fost la protestul din Piața Victoriei și apoi a deschis dosarul in care se fac cercetari in prezent, ca magistratul a fost accidental acolo, locuind in zona. De asemenea,…

- S a mai facut un pas catre trecerea efectiva a Complexului Stadion "Gheorghe Hagildquo; la municipalitatea constanteana.Astazi, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea de Guvern prin care s a aprobat transmiterea bazei sportive pomenite din domeniul public al statului si din administrarea…

- Folosirea telefoanelor mobile in timp ce ne aflam la volan este o practica din ce in ce mai des intalnita, iar din aceasta cauza pe soselele din Romania incep sa fie inregistrate accidente din ce in ce mai grave. Tocmai de aceea, parlamentarii s-au gandit sa schimbe legea, astfel de obiceiuri urmand…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Muresan, dezvaluie ca premierul Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita la Bruxelles, desi demersul este tinut secret de Guvern.Vezi și: Top 5 fructe care ajuta ficatul si rinichii "Aflu din programul…

- In toamna anului trecut, titram ca scoala incepe si fara manuale, si fara corn si lapte si peste 70.000 de elevi din judet au de suferit intr un fel sau altul din cauza faptului ca, la acea vreme, contractul cadru al Programului "Lapte si cornldquo; la nivelul judetului Constanta se incheiase, iar alte…

- Dupa fiecare gol inscris de fotbalistii rusi in poarta echipei Arabiei Saudite, presedintele Vladimir Putin ii zambea printului Mohammad bin Salman Al Saud, departand mainile intr-un gest, "tradus" de internauti drept...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca CCR nu trebuie sa dea un termen de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Personal sunt ferm convins ca in decizie nu trebuie sa spui ca presedintele va emite in 10, 20 de zile, cum au spus unii. Putem argumenta raspunsuri pentru ca nu avem toti pregatire…