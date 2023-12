Stiri pe aceeasi tema

- Marele premiu in valoare de 100.000 de euro de la „Vocea Romaniei” 2023, sezonul 11, a fost caștigat de Alexandra Capitanescu, o tanara de 19 ani din Galați, studenta la Facultatea de Fizica din București. Cei patru finaliști au fost Alexandra Capitanescu din echipa lui Tudor Chirila, Vlad Musta din…

- Lipsa de scrupule, minciuna lingușitoare, promisiunea fals eliberatoare sunt chipurile de sub maștilepopulismului și progresismului considera Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane.

- In noaptea de 31 spre 1 noiembrie peste tot in lume a fost sarbatorit Halloween-ul. Dar, cum nu este decat o sarbatoare imprumutata, multe voci critica in termeni duri acest moment din an, printre acestea și purtatorul de cuvant al Patriarhiei, care critica dur aceasta sarbatoare. Cați bani castiga…

- Vasile Banescu, purtator de cuvant al Patriarhiei Romane, vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre Halloween-ul in Romania ca „divertisment (im)pur gustat de cei ce cauta distractia cu lumanarea”, subliniind ca in crestinism „cultul mortilor presupune rugaciune, nu o vesela mascarada menita sa puna…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a cerut printr-o scrisoare transmisa conducerii Bisericii Ortodoxe Romane ca arhiepiscopia sa fie ridicata la rang de mitropolie, relateaza G4Media, care citeaza surse apropiate de BOR. Este a doua incercare de avansare in ierarhia bisericii a lui Teodosie, prima…

- Vasile Banescu ii raspunde lui Mihail Neamțu: 'I-am scris creștinește in privat un mesaj sincer, contrariat fiind de atitudinea destinatarului fața de oameni onești'Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, susține ca mesajul transmis catre Mihail Neamțu a fost unul „sincer”,…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu spune ca biserica nu poate sa interzica vreodata ceva in spatiul public, legat de cererea de retragere a documentarului „Arsenie Boca. Viața de apoi” facuta de Arhiepiscopia Sibiu.