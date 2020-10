Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat o masura prin care, incepand de luni, purtarea mastii de protectie pe o raza de 100 metri in jurul unitatilor de invatamant din judetul Galati, precum si in perimetrul acestora, este obligatorie, informeaza Prefectura Galati. "Avand in vedere…

- Decizia a fost luata joi de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Galati. Astfel, galatenii, dar și turiștii care vor ajunge in Galați vor fi obligati sa poarte masca daca se plimba pe faleza inferioara sau pe faleza superioara, daca sunt in parcuri, pe strada Brailei si in celelalte locuri de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a decis, miercuri, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele din judet cu varsta de peste 5 ani, in spatiile aglomerate, inchise sau deschise, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, se…