Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie la Madrid, în locurile publice exterioare și interioare Madridul a devenit ultima regiune a Spaniei in care purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, relateaza Agerpres.Astfel, demarți este obligatorie acoperirea feței in locuri publice exterioare siinterioare, chiar si cand distanta minima de securitate de 1,5 metri poate fimentinuta.Excepțiilede la regula sunt activitațile sportive și starea de sanatate care nu permitepurtarea maștii de protecție.Evenimentelepublice si private vor avea loc cu maximum 10 persoane si barurile sirestaurantele se vor inchide la 01:30.Purtareamastii este acum obligatorie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

