- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat joi ca in cadrul coalitiei cea mai buna optiune politica este in continuare aceea de a avea candidat comun la Primaria Capitalei. Astfel, iese de pe lista Gabriela Firea, cu care social-democrații vor intra in cursa pentru PMB doar daca PNL…

- Coaliția PSD-PNL nu a ajuns la un acord in privința candidatului la Primaria Capitalei, iar negocierile se vor relua luni. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, susține ca cea mai buna optiune politica este in continuare aceea de a avea candidat comun pentru București. „In continuare cea mai…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, s-a declarat incantata, duminica, la Antena 3, de faptul ca in urma discuțiilor din coaliția de guvernare și a sondajelor de opinie a devenit „prima opțiune” a social-democraților pentru a candida la Primaria Generala a Municipiului București. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a anuntat, luni, ca lista comuna PSD – PNL la europarlamentare va fi deschisa de Ramona Chiriac, sefa Reprezentantiei Comisiei Europene in Romania. „In schimb, vestea buna este ca avem un candidat care deschide lista de europarlamentare, pe doamna…

- Lucian Romașcanu, purtatorul de cuvant al Partidului Social Democrat, a intervenit telefonic, luni seara, la o emisiune televizata, unde a spus ca, cel mai probabil, PSD și PNL vor merge separat in alegerile locale pentru Primaria Capitalei. In timpul intervenției, Romașcanu a evidențiat ca, deși coaliția…

- Se teme Nicușor Dan de un candidat comun PSD-PNL: Ce spune actualul primar general, cu trei luni inainte de alegeri Nicușor Dan a spus duminica seara la B1 TV, ca nu ii este teama de un posibil candidat comun PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, precizand ca este neserios sa faci un proeict pentru…

- Speculațiile se intețesc. Nu de Nicușor Dan trebuie sa se teama Gabriela Firea. De Marcel Ciolacu? Mai pragmatica dupa ultimele discuții cu premierul, Firea admite: ”Totul e posibil”. Susținuta, in toamna anului trecut, de premier,cand toata lumea ii intorcea spatele, declarațiile acestuia, de susținere…

- Primarul general al Bucurestiului, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca el considera ca ar putea fi candidatul dreptei la Primaria Capitalei si a mentionat ca poarta discutii in acest sens cu USR, PNL, PMP, Forta Dreptei si REPER. „Eu cred ca exista aceasta posibilitate, daca ne intoarcem patru ani in…