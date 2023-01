Stiri pe aceeasi tema

- Pe principiul sa praduim dar sa nu știe nimeni cat, s-a creat la Eximbank o sinecura foarte bine remunerata pentru 15 politruci cu greutate din Guvern și ministere. 75.000 de euro pe an de la Eximbank pentru 15 baieți deștepți din Guvern Prin Hotararea Guvernului nr. 534/2007, semnata de Calin Popescu…

- Programul IMM Invest PLUS continua și in 2023! Subprefectul Mureșan: „Plafonul de garanții va fi mai mare cu 14% decat in 2022” Programul IMM Invest PLUS continua și in 2023! Subprefectul Mureșan: „Plafonul de garanții va fi mai mare cu 14% decat in 2022” Subprefectul județului Alba, Corneliu Mureșan,…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut o mutare surprinzatoare prin demiterea unui inalt funcționar public susținut și garantat de un lider UDMR și unul de la PSD. Florin Spataru s-a lepadat de Elena Petrașcu Prin Decizia premierului Nicolae Ciuca nr. 577 din 27 decembrie 2022, ”Incepand cu data de 3 ianuarie…

- „Am considerat necesar sa ne consultam pe acest subiect cu partenerii sociali, pentru ca in functie de propunerile lor si de perspectivele bugetare pentru anul viitor sa venim cu o solutie realista pentru contextul actual”, a declarat Nicolae Ciuca, potrivit comunicatului de presa al Guvernului. La…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat ca „o veste foarte buna” este ca a doua rectificare bugetara din acest an e pozitiva, mentionand ca sunt mai multe venituri decat cheltuieli si ca a convenit cu premierul Nicolae Ciuca si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, ca, in…

- Ministrul Finanțelor și-a contrazis inclusiv șeful pe Marcel Ciolacu, referitor la promisiunile marețe de majorare a pensiilor cu 15%, ca sa nu mai vorbim de tam-tam-ul facut in ultimele saptamani de Coaliția de Guvernare referitor la datele de majorare a pensiilor. Țeapa! Deși știau ca pensiile nu…

- Intr-o situatie destul de complicata, la nivelul guvernului s-au reusit masuri care asigura continuarea consolidarii economice, spune premierul Nicolae Ciuca, dupa ce INS a anuntat ca Produsul intern brut a crescut in primele zece luni fata de perioada similara a anului trecut.

- Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr. 109/2011 – privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, s-au creat o mulțime de sinecuri bine remunerate pentru clientela politica. Indiferent de cine a venit la guvernare, in baza acestei ordonanțe s-au drenat o mulțime de bani sub…