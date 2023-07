Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj CIS Gaz In 2022 și primul semestru al acestui an, mulți romani s-au plans de facturile mai mari la energie, in condițiile in care costurile au avut un avans și de 100% in unele cazuri, fața de aceeași perioada a anului anterior. Costurile cu utilitațile au urcat mult sau foarte mult in ultimele…

- Klaus Iohannis a participat, joi, la inaugurarea podului suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani. Ii felicit pe toți cei implicați in acest proiect. Avem o dovada ca și in Romania daca exista voința și seriozitate se…

- De coordonarea acțiunilor se ocupa comunitatea moto Doomstriker LEMC Romania, in parteneriat cu autoritațile locale.Prima acțiune se numește „Daruiește și ești mai aproape de cer”.Pentru a caștiga un zbor cu balonul cu aer cald, participanții trebuie sa se inscrie la tombola. Un bilet va costa 30 de…

- CARAS-SEVERIN – In aceste zile, in cadrul mai multor ocoale silvice din cadrul RNP Romsilva se desfasoara actiuni de repopulare cu puieti de pastrav indigen! La Ocolul Silvic Rusca Montana, angajatii au introdus 5500 de puieti de pastrav (Salmo trutta fario) in cursul de apa Toplita Alunul. Potrivit…

- Ziua Europeana a Parcurilor a fost sarbatorita miercuri, 24 mai, la Orșova, printr-un eveniment organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și Administrația Parcului Natural Porțile de Fier. Cu acest prilej a fost inaugurat Centrul de Vizitare al Parcului…