PUNCTUL PE CUVÂNT – Gabriela CRISTACHE – Ne cunoaștem? Inca ma mai intreb daca ne cunoaștem bine și ma aștept ca mulți sa raspunda afirmativ. In general, in multe conjuncturi, oamenii știu ce vor, ce așteapta, ce le face bine ori ce și-ar dori sa le faca bine. Mulți dintre noi exclud eventualitatea tragediilor, incercarilor eșuate, respingerilor pentru ca avem nevoie de certitudini ...

- Am cunoscut oameni care iși traiau viața la vedere, cu bucurii, iubiri, temeri, pierderi ale celor dragi și care nu oboseau sa parcurga etapele vieții ca pe un spectacol pe care il presupuneau interesant și pentru ceilalți. Iși jucau rolul dupa cum se pricepeau și aveau așteptari de la spectatori.…

- Luciditatea retrospectiva datorata varstei ne face sa ințelegem viața ca pe o inșiruire de așteptari. Starea de așteptare cuprinde in ea o varietate de trairi și poate conține nerabdare, anxietate, bucurie, deseori curiozitate, uneori calm, dorința de a fi surprinși ori de a ni se confirma previziunile.…

- O despovarare inseamna de multe ori lacrimile oamenilor. E ca și cum ceva greu de purtat e mai bine cumpanit pentru a putea fi dus și mulți dintre noi am vrea sa nu ne fie vazute lacrimile pentru ca le consideram ceva prea intim, de ținut in secret, eventual de mascat prin altceva, ras, tacere ... Citește…

- „Fa-ți un obicei din a mulțumi, pentru a-ți exprima aprecierea, sincer și fara așteptari. Apreciaza-i cu adevarat pe cei din jurul tau și vei vedea ca nu ești singur. Apreciaza cu adevarat viața și vei descoperi ca ai mai mult de atat.” – Ralph Marston. Ieri, 11 ianuarie, a fost Ziua Internaționala…

- Și cine are dreptate? Cine ințelege bine? Cine e mai puternic? Cine trebuie sa decida și pentru cine? Cine da mai mult? Cine iubește sau uraște mai mult? Cine este mai calm? Cine este mai atent? Cine face mai bine? Cine reușește primul? Cine este mai iubit? Cine ajuta mai mult? Cine este cel mai ...…

- In viețile oamenilor se ajunge la etape in care simt nevoia de a fi la adapost de boala, incertitudine, violența, amenințare ori pierderi. Atunci am vrea sa știm ca, ceea ce este pentru noi o amenințare, pe care prin forțe proprii nu o putem anihila, are și o alternativa liniștitoare, un adapost. Sunt…

- Pe oameni ii despart sau ii unesc motive uneori surprinzatoare. Traim alaturi de oameni in diverse contexte sociale, de la cele mai restranse pana la cele mai ample și, uneori, ne miram cat de mult ne deosebim unii de alții prin concepții, prin opțiuni, prin felul de a ne raporta la semeni, la momentele…

- Intre angoase, este una care chiar genereaza sentimentul ireparabilului, raspunsul la intrebarea „e prea tarziu?”... Suntem aproape permanent intr-o cautare haotica a stabilitații, siguranței, liniștei, satisfacțiilor, recompenselor, revanșelor de orice fel. Exista la oameni satisfacția stupida de a…