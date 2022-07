Puncții mamare sub ghidaj ecografic pentru confirmarea suspiciunii de leziuni oncologice ale sânului, la Timișoara Biopsia mamara sub ghidaj ecografic reprezinta una dintre cele mai noi tehnici folosite incadrul Laboratorului de Imagistica al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. VictorBabeș” Timișoara. Aceasta este facuta sub ghidaj ecografic, permițand obținerea unui fragment din țesutul tumoral ce urmeaza a fi supus apoi unei analize anatomopatologice care va reliefa tipul și subtipul tumoral caracteristic leziunii respective, va permite analiza unor parametri, a unormutații și a unor caracteristici lezionale care fac posibila, pe de-o parte, incadrarea tumorala, iar,pe de alta, stabilirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

