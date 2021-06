Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a anunțat criteriile pe baza carora se va putea face accesul la Festivalul Etniilor, organizat duminica, 6 iunie, de la ora 17, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. In conformitate cu Hotararea de Guvern nr 580 din mai 2021, vor avea acces la spectacol…

- Continua vaccinarea anti-covid in Timișoara in spații inedite. Dupa ce 135 de persoane au fost imunizate, marți, la o terasa de pe malul Begai, iata ca in urmatoarele doua weekend-uri timișorenii vor avea ocazia sa se vaccineze la Festivalul Etniilor de la Muzeul Satului și la Noaptea Muzeelor. „Urmeaza…

- Imunizarea anti-covid se va putea face, in 1 iunie, intr-un spațiu neconvențional. Astfel, DSP Timiș a anunțat ca terasa Vineri 15 de pe bd. Vasile Parvan nr. 9, aflata pe malul Begai, va gazdui un maraton de vaccinare intre orele 10 și 22. Echipa maratonului de la Centrul de Afaceri din Timișoara va…

- De Ziua Copilului, la Timișoara are loc un nou maraton de vaccinare. Se intampla la un local de pe malul Begai, unde echipa maratonului de la CRAFT va face imunizari cu Pfizer și Johnson&Johnson. Vor fi și momente artistice și este programata și o tombola cu premii surpriza.

- La o calatorie... in timp, pe malul Begai, ii invita pe timisorenii pasionati de istorie reprezentantii Muzeului National al Banatului, ilustrandu-si povestea cu imagini de epoca. The post Calatorie in timp. Canalul Bega și podurile sale din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Chiar in ziua in care trupa Cargo implinește 36 de ani, activistul civic Corneliu Vaida anunța ca Adi Barar, fondatorul trupei, care a murit in luna martie, va avea un monument la Timișoara, pe o alee a muzicienilor care ar urma sa fie creata in zona Flora.

- Crima la gara de Nord. Un eveniment sangeros a avut loc luni dupa amiaza in zona Garii de Nord din Timișoara. Din motive necunoscute, inca, intre doua grupuri de migranți a izbucnit un conflict soldat cu moartea unui barbat și ranirea grava a altuia. Se pare ca era vorba despre cetațeni afgani care,…

- Sticle de plastic impraștiate, hartii și gunoaie au fost descoperite de un biciclist pe marginea pistei de biciclete care duce spre granița cu Serbia, de pe malul Begai. Inainte de campania electorala, autoritațile „s-au batut” pe ea, dar a ramas in administrarea Administrației Bazinala de Apa Banat.