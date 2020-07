Stiri pe aceeasi tema

- Martinus a fost achitat pentru o fapta, a scapat de o alta infractiune ca urmare a prescrierii insa a primit 1 an si 4 luni pentru infractiuni de deturnare de fonduri comunitare. Pedeapsa este cu suspendare si, in plus, conform sentintei, Martinus nu ar mai avea voie sa ocupe functii publice, insa numai…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost condamnat de Curtea de Apel Constanța la 10 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru fapte de corupție, sentința fiind definitiva, potrivit Mediafax. Dosarul dateaza din 2015.Vezi și: PNL si USR-PLUS, la un pas sa bata palma: Cum se vor imparti sectoarele…

- Decizie in prima instanța a judecatorilor de la Curtea de Apel Timișoara in cazul fostului șef al Poliției Rutiere Timiș, Marcel Craciunescu. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de luare de mita intr-un dosar inceput de DNA in 2015. Craciunescu…

- Curtea de Apel Cluj a desființat sentința Judecatoriei Nasaud în dosarul în care primarul orasului-statiune Sângeorz-Bai, Traian Ogâgau, a fost condamnat la un an de închisoare, cu amânarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru savârsirea…

- Curtea de Apel Cluj a pronunțat, marți, sentința definitiva in dosarul in care omul de afaceri Petrica Bolfa a fost judecat pentru inșelaciune, evaziune fiscala și delapidare. Magistrații au respins toate apelurile depuse in dosar, menținand sentința pronunțata de Tribunalul Bistrița-Nasaud, in august…

- Un barbat din Vicovu de Sus, care a calcat in picioare legislatia rutiera si si-a dus inconstienta la extrem, din pacate cu consecinte tragice pentru un alt barbat, a fost condamnat, miercuri, definitiv de Curtea de Apel Suceava. Magistrații acestei instanțe au redus pedeapsa de la 3 ani și 4 luni ...

- Magistratii de la Judecatoria Tulcea au decis condamnarea in prima instanta a unui barbat Viorel G. acuzat de infractiunii abuz de incredere. Cel in cauza a primit pedeapsa de 12.000 lei amenda penala, echivalentul a 150 lei zile amenda. Decizia Judecatoriei Tulcea a fost contestata la Curtea de Apel…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in dosarul celebru al crimei ce a avut loc in ianuarie 2019 intr-un club din Medias. Au fost judecati doi barbati din Alba si unul din Sibiu.