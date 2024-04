Punct cu punct spre… ­Salvare Petrolul și UTA au incheiat nedecis duelul de pe „Ilie Oana”, scor 1-1 dupa golurile marcate de catre Gicu Grozav (11), respectiv Micovschi (83). Judecand prin prisma impactului imediat din clasament, se poate spune ca remiza dintre FC Petrolul și UTA nu e chiar cel mai rau rezultat posibil. Asta pentru ca, una peste alta, punctul obținut menține o oarecare distanța intre echipa noastra și urmatoarele formații, cinci la numar, cand au mai ramas patru etape pana la finalul sezonului și inca multe meciuri directe intre echipele din subsolul ierarhiei. Pe de alta parte, totuși, ramane gustul amar… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

