Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Universitatea „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad este una din cele trei caștigatoare din Romania a unui proiect internațional finanțat de catre Federația Societaților Europene... The post UAV a caștigat unul din cele 3 proiecte din Romania pentru promovarea Saptamanii Creierului appeared first…

- Cooper a revenit la Arad dupa ce clubul iranian Foolad a decis ca nu se justifica achiziționarea atacantului de la UTA. El a fost dorit... The post Rednic, suparat pe Cooper! „Știa ca lucrurile nu sunt ok din punct de vedere al transferului” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad a fost astazi gazda Targului de Job-uri adresat atat studenților cat si absolvenților universitații. Evenimentul, aflat la cea de-a... The post Targ de job-uri pentru actuali și foști studenți ai Universitații de Vest “Vasile Goldiș” appeared first on Special…

- Comunicat UAV. Clasamentul Webometrics, dat publicitații la finele lunii ianuarie, indica o mai buna plasare a Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad in topul mondial, european... The post UAV: „Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad in primele 30 de universitați din țara” appeared first on Special Arad…

- Comunicat UVVG. A II-a ediție a expoziției cu porțelanuri, intitulata „Natura pe porțelan”, este rezultatul colaborarii pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,... The post „Natura pe porțelan” la a doua ediție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Au fost mulți sceptici inaintea partidei pe care Batrana Doamna a jucat-o astazi pe Cluj Arena contra echipei locale Universitatea, chiar daca UTA venea dupa... The post „Racheta” Omondi a spulberat „U” pe Cluj Arena! Victorie uriașa pentru UTA appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Comunicat. Echipa „Delta Force” a Liceului Național de Informatica, in colaborare cu Universitatea „Aurel Vlaicu” organizeaza primul League Meet de robotica din Arad, la sediul... The post Primul League Meet de Robotica din Arad, la UAV appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. Liga Studenților din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad anunța unul dintre cele mai așteptate evenimente: Balul Bobocilor UAV. Evenimentul va avea loc vineri,... The post Liga Studenților anunța Balul Bobocilor la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad appeared first on Special…