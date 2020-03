Pudra de cacao, excelentă pentru sănătate Pudra de cacao are nenumarate beneficii pentru sanatate. De la echilibrul starii de spirit la reglarea tensiunii arteriale sau beneficiile pentru piele, pudra de cacao ne ofera variate motive pentru a o consuma in mod regulat. Pudra organica din boabe de cacao, respectiv, pudra integrala de cacao, din care nu au fost extrase grasimile, este mai bogata in antioxidanti decat vinul rosu sau ceaiul verde. Pudra de cacao organica, pe care o gasiti in magazinele naturiste, obtinuta prin macinarea boabelor de cacao si extragerea untului de cacao, este un aliment complex, care contine multe substante… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

