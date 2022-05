Stiri pe aceeasi tema

- Publicul este așteptat miercuri, 11 mai, incepand cu ora 19:30, in Sala Arhitect Stefan Burcus a Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) la ”Aproape Inger”, un spectacol ce a rezultat din intalnirea mai multor orizonturi artistice ce au generat o fresca moderna a realitaților…

- Prețul acțiunilor Netflix s-a prabușit cu peste o treime miercuri dupa ce gigantul american de streaming a dezvaluit ca numarul sau de abonați a scazut pentru prima data in mai bine de un deceniu, relateaza Reuters.

- Clienti rusi ai Netflix au dat in judecata platforma pentru 60 de milioane de ruble (733.772 de dolari sau 677.071 de euro) pentru suspendarea serviciului de streaming in tara lor, ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, scrie digi24.ro .

- Clienti rusi ai Netflix au dat in judecata platforma pentru 60 de milioane de ruble (733.772 de dolari sau 677.071 de euro) pentru suspendarea serviciului de streaming in tara lor, ca urmare a campaniei militare ruse din Ucraina.

- Dupa ce Facebook si Twitter au fost blocate in Rusia la inceputul lunii, pe fondul invaziei din Ucraina si a faptului ca Rusia le considera surse de propaganda, acum si Spotify urmeaza o directie similara, doar ca una decisa de firma suedeza. Reuters scrie ca Spotify a anuntat pe 25 martie ca isi va…

- Platformele de streaming (Netflix, Disney + sau Amazon Prime) au in plan investiții de 230 de miliarde de dolari in conținut video in 2022, pentru a beneficia de creșterile estimate pentru aceste servicii in urmatorii ani, dar și pentru a-și pastra clienții și a atrage alții noi, intr-o piața tot mai…

- Netflix a luat o decizie de ultima ora. Platforma de streaming a anunțat ca iși suspenda toata activitașile din Rusia, dupa invazia din Ucraina și dupa solicitarile autoritașilor de la Kremlin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe sindicate din industria metalurgica, reprezentand in principal angajati de la ALRO Slatina si de la Alum Tulcea, organizeaza luni un miting de protest in fata Guvernului, principala revendicare fiind reglementarea pietei de energie. Actiunea este organizata de Sindicatul Liber Alro, Sindicatul…