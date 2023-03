Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Cosmin Contra a debutat o victorie pe banca tehnica a echipei Damac FC, 3-1 in deplasare cu Al-Tai, echipa pregatita de alt roman, Mirel Radoi, sambata, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, scrie Agerpres.Gazdele au deschis scorul prin Mohammed Harzan (33),…

- Borussia Dortmund a egalat recordul de succese la rand ale clubului in Bundesliga (8), vechi de 11 ani, și impart primul loc cu Bayern. In Liga Campionilor, au cinci partide fara eșec. Chelsea - Borussia Dortmund se joaca marți, 7 martie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport…

- Liga Campionilor revine cu un meci de gala in aceasta seara intre PSG și Bayern, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Liverpool – Manchester United (ora 18:30) cota 2.55 Meciul saptamanii in Europa pune fața in fața cele mai titrate formații din Premier League, iar duelul se anunța extrem…

- Azi e Boxing Day in Anglia. Iar 8 partide se joaca azi in etapa a 17-a din Premier League. Primul meci al zilei incepe la 14:30. Tottenham, locul 4, merge pe terenul lui Brentford, locul 10, iar cu o victorie ar ajunge la egalitate de puncte cu Manchester City. Liderul Arsenal va juca de la 22:00 pe…

- Manchester City și Liverpool nu au inșelat așteptarile, cele doua puteri din Anglia oferind un meci spectaculos cu cinci goluri. Trupa lui Guardiola a obținut calificarea in sferturile Cupei Ligii engleze dupa un succes cu 3-2.