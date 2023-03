Stiri pe aceeasi tema

- Bayern – PSG 2-0 și Tottenham – AC Milan 0-0, din returul optimilor de finala ale UEFA Champions League, au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Bayern a castigat „socul” din aceasta faza a competitiei. Si AC Milan a obtinut biletele pentru faza urmatoare din Liga Campionilor. Benfica, Chelsea,…

- Christophe Galtier a oferit prima reacție dupa ce PSG a fost eliminata din optimile Ligii Campionilor. Antrenorul francezilor a recunoscut ca exista foarte multa frustrare in vestiarul parizienilor. PSG a fost eliminata din nou in „optimile” Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa și in retur de Bayern…

- Bayern Munchen - PSG, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, de la ora 22:00, pe Allianz Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…

- Lionel Messi și Kylian Mbappe s-au accidentat luna aceasta și erau incerți pentru meciul cu Bayern Munchen din optimile Champions League, dar cei doi au fost surprinși luni antrenandu-se alaturi de restul jucatorilor de la PSG.

- Kylian Mbappe (24 de ani), atacantul campioanei Franței, PSG, a revenit la antrenamente și va face parte din lotul parizienilor pentru confruntarea cu Bayern Munchen, din faza „optimilor” de finala din Liga Campionilor. PSG - Bayern Munchen se joaca marți, 14 februarie, de la ora 22:00, liveTEXT pe…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a negat faptul ca Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar in aceeași echipa ar avea un impact negativ asupra echilibrului echipei, in condițiile in care brazilianul a fost exclus de la meciul de miercuri, de la Montpellier. Fii la curent…

- Nu mai este niciun dubiu. Lionel Messi, Kylian Mbappe si Neymar se vor duela cu Cristiano Ronaldo in amicalul inceputului de an, „Riyadh Season Cup”. Super-meciul dintre PSG si o echipa formata din starurile lui Al-Nassr si Al-Hilal va avea loc pe 19 ianuarie. Liderul din Ligue 1 a anuntat care sunt…