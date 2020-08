Stiri pe aceeasi tema

- ​​PSG a reușit cea mai mare performanța din istoria clubului, dupa ce a câștigat, scor 3-0, partida disputata împotriva echipei RB Leipzig (a avut loc la Lisabona) și s-a calificat în finala Champions League.Golurile parizienilor au fost marcate de Marquinhos '13, Di Maria…

- RB Leipzig și PSG se intalnesc in aceasta seara, la ora 22:00, in prima semifinala din Liga Campionilor. Echipa calificata dintre cele doua va ajunge in premiera in finala competiției. Inființat in 2009 și promovat in Bundesliga in 2016, clubul antrenat acum de Nagelsmann este, cu siguranța, un model…

- RB Leipzig este una dintre marile surprize ale actualei ediții din Champions League, formația germana reușind sa ajunga în semifinalele competiției. Adversara îi va fi PSG, meciul de la ora 22:00 putând fi urmarit în direct pe Digisport, Telekomsport și LookTV.Echipe probabile:RB…

- Atalanta a fost la doar câteva minute distanța de fericire, formația din Serie A conducând cu 1-0 pe PSG pâna în minutul 90. Au urmat însa momente de grație ale francezilor, iar campioana din Ligue 1 a întors soarta calificarii în semifinalele Champions League…

- În minutul 89, Atalanta era la doar câteva minute distanța de cea mai mare performanța din istorie: calificarea în semifinalele Champions League. Marquinhos (90') și Choupo-Moting (90+3') au întors însa soarta disputei și au trimis-o pe PSG în penultimul act…

- Thomas Tuchel (46 de ani) s-a accidentat facand sport in timpul liber. El poate sta pe banca și accidentat. Mbappe și Verratti vor lipsi aproape sigur de la PSG in sfertul de finala al Ligii, contra celor de la Atalanta. Ceea ce se intampla acum la PSG pare incredibil. Accidentare dupa accidentare,…

- Paris Saint-Germain a cucerit Cupa Ligii franceze la fotbal, dupa ce a invins-o in finala pe Olympique Lyon cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare. In primele 90 de minute, scorul a fost 0-0. Portarul roman Ciprian Tatarusanu, anuntat ca titular la OL inainte de meci, nu a fost retinut in lotul…

- Paris Saint-Germain vrea sa-l achizitioneze pe David Alaba de la Bayern Munchen, pentru a suplini astfel plecarea lui Thiago Silva, potrivit news.ro.Potrivit canalului german Sky, internationalul austriac de 27 de ani are contract cu Bayern pana in 2021, dar ar putea ajunge la PSG, deoarece…