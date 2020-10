PSD vrea să mențină actualul Parlament până-n 14 martie 2021 Noua batalie politica dusa de PSD in momentul de fața este menținerea actualului Parlament, care este dominat de social democrați, pana in 14 martie 2021, prelungind cu trei luni mandatele deputaților și senatorilor. Speranța social democraților este ca liberalii ”sa-și rupa gatul” in pandemie și in obligația de a mari pensiile cu 40 suta ceea ce, pentru analiștii financiari, indiferent de orientare politica, ar fi ”o catastrofa pentru Romania” in acest moment. Deputatul Adrian Dohotaru, ales pe listele USR, dar trecut ”independent” la PSD, a inaintat deja o propunere in acest sens salutata de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

