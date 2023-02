PSD vrea ca toate companiile cu venituri peste 100 milioane euro să plătească un impozit pe profit echivalent cu minimum 1% din cifra de afaceri PSD a anunțat oficial miercuri, printr-un comunicat de presa, ca vrea ca toate companiile cu venituri peste 100 milioane euro sa plateasca un impozit pe profit echivalent cu minimum 1% din cifra de afaceri. ”PSD este de acord cu menținerea impozitului pe profit de 16%, insa valoarea acestuia platita de marile companii nu trebuie sa fie mai mica de 1% din cifra lor de afaceri”, se arata in comunicatul citat. PSD motiveaza aceasta masura prin susținerea ”fara rezerve a principiului unei taxe de solidaritate pe veniturile marilor companii pentru ca o astfel de masura este absolut necesara in contextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

