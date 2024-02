Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a declarat ca principala problema a blocajului negocierilor din coalitie in privinta comasarii alegerilor o reprezinta dorinta PSD de a impune un candidat comun al celor doua partide la prezidentiale, in persoana lui Marcel Ciolacu. „Eu am crezut ca se…

- Cu noua luni inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, tensiunea pentru desemnarea candidaților e in creștere, iar negocierile sunt inca departe de a fi ajuns la final. Niciun partid nu și-a desemnat inca un candidat oficial. Liberalii prin vocea lui Nicolae Ciuca spun ca vor avea neaparat…

- Dupa aproape trei ore de discutii la Palatul Victoria intre cele doua partide de coalitie, liderul PSD, Marcel Ciolacu, si cel al PNL, Nicolae Ciuca, nu au cazut de acord in privinta comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale, au declarat luni, 12 februarie, surse din coalitie.Dupa aproape…

- El s-a referit la propunerea de comasare a alegerilor locale si europarlamentare si o eventuala "rotativa" a coalitiei la Presedintie."Eu stiu ca exista o discutie in coalitia de guvernare, pentru a gasi solutii. Discutia este legitima, fiindca patru randuri de alegeri intr-o jumatate de an, practic…

