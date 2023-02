Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru (PSD) acuza ca i-au fost retrase atributiile printr-un ordin de ministru pentru ca a criticat legile Educației. „Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atributiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educatiei este ca sunt proiecte mult…

- Prim-vicepreședintele PSD, Vasile Dincu, a cerut partenerilor de colaiție care participa la dezbaterile asupra proiectului noilor legi ale Educației sa amane termenul de 15 februarie pentru finalizare, deoarece „noile legi au nevoie de o serioasa revizie și de consultari cu mediile educaționale”. Vasile…

- Școlile vor organiza cursuri in cel mult doua schimburi, dupa cum apare in proiectul Legii invațamantului preuniversitar. In luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, spunea ca a dorit sa introduca in proiectul legii educației o interdicție ca școlile sa organizeze cursuri in mai multe…

- Examenul de Bacalaureat va avea o noua structura. Inclusiv elevii de la profilul uman vor da examen la Matematica și in loc de proba orala la o singura limba straina, vor fi probe scrise la doua limbi straine, potrivit noului proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei. Ligia Deca. Conform proiectului…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu Buica, a demisionat din aceasta functie. Decizia sa vine dupa ce Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul in cazul sau, acuzandu-l de folosire a functiei pentru favorizarea cumnatei sale. ”Autoritatea Electorala Permanenta…

- USR cere din nou, miercuri, demisia ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode, dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai a confirmat plagiatul și i-a cerut, la randul ei, lui Bode sa-și refaca teza de doctorat și sa-și retraga cartea bazata pe lucrare. „Universitatea „Babeș-Bolyai” a confirmat…

- Ședința tensionata vineri, la sediul central al PNL, dupa eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Nicolae Ciuca a schimbat subiectul atunci cand un lider local a cerut demisia ministrului Bogdan Aurescu, „nu este liberal și nici nu a venit la ședința BPN pentru a oferi explicații despre eșecul…

- PSD solicita vicepresedintelui Curtii de Conturi Niculae Badalau sa isi depuna demisia pentru incetarea mandatului, in urma retinerii sale de catre DNA. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala și a dispus reținerea domnului Niculae Badalau, acesta nu iși mai poate continua…