Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Informare privind colaborarea Ministerului Sanatații cu Organizația Mondiala a Sanatații in vederea implementarii Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR) at Info real.

- Ministerul Sanatatii face precizari importanete cu privire la colaborarea Ministerului Sanatatii cu Organizatia Mondiala a Sanatatii in vederea implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei PNRR , facem urmatoarele precizari: Oficial de la Ministerul Sanatatii Avand in vedere…

- Eficientizarea energetica a cladirilor monument istoric, accesul la cultura in 50 de localitati din mediul rural si urban mic, program pilot pentru 40 de producatori si distribuitori de filme sunt reforme si investitii care vor fi facute in sectorul cultural prin Planului National de Redresare si…

- Ministerul Sanatații anunța, intr-un comunicat de presa, ca cel puțin 30 de ambulatorii/unitați medicale publice sau structuri publice care furnizeaza asistența medicala ambulatorie vor putea fi reabilitate, modernizate, extinse și dotate cu echipamente medicale, prin PNRR, proiecte pentru care sunt…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, in deschiderea sedintei Executivului, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii…

- Noua structura va fi subordonata Ministerului Sanatații și va reprezenta nucleul uneia dintre cele trei reforme in domeniul Sanatații cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Guvernul va lua in discuție, in ședința de joi, proiectul Ordonanței de Urgența privind inființarea Agenției…

- Liderii judeteni reprezentand cei peste 100.000 de membri de sindicat din Sanatate si din Asistenta sociala au analizat multitudinea de probleme de natura salariala cu care se confrunta, in prezent, angajații din cele doua sisteme. Discuțiile s-au raportat inclusiv la obiectivele Planului Național de…

- Liderii judeteni reprezentand cei peste 100.000 de membri de sindicat din Sanatate si din Asistenta sociala au analizat multitudinea de probleme de natura salariala cu care se confrunta, in prezent, angajații din cele doua sisteme. Discuțiile s-au raportat inclusiv la obiectivele Planului Național de…