- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat, succint, pe Facebook, programul politic al echipei cu care va candida la congresul formațiunii. „O noua echipa formata din oameni integri, cu experiența politica și expertiza profesionala. Reconstrucția și profesionalizarea partidului prin aducerea…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu afirma intr-o discuție purtata cu un lider parlamentar liberal ca „și-a luat-o” pentru acțiunile din timpul pandemiei. „Nu crezi ca mi s-a cam umplut si mie paharul?”, afirma șeful social-democrat. Dupa ce Guvernul a trimis in Parlament legea carantinei, liberalii…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat, miercuri, intr-o conferința de presa, pe senatorul Eugen Teodorovici, contracandidatul sau la șefia formațiunii.Dupa ce și-a anunțat candidatura la șefia PSD, Teodorovici a spus ca este nevoie de un calendar pentru organizarea Congresului,…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a pus in discuție, in ședința de luni a partidului, oportunitatea depunerii moțiunii de cenzura, pe motiv ca nu este prioritatea romanilor in acest moment, dar și organizarea Congresului, au confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse de la varful partidului.…

- Orice manager cere performanta unor oameni care sunt platiti din bani publici, indiferent de functia lor, mai ales ca salariile sunt foarte bune in sistem, iar functiile stabile, a afirmat marti Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Salariile sunt foarte bune in sistemul public. Cei care…

- "Urmaresc de cateva ore bune noul "breaking news" legat de campania pentru prezidentiale a Vioricai Dancila, despre DNA, despre dosare, despre dat cu "subsemnatul". Si ma minunez. Am tot stat sa ma gandesc daca sa postez despre bazaconia asta sau nu....insa pentru a nu lasa urme de indoiala, scriu…

- PSD negociaza in aceasta perioada o alianta electorala, cu doua partide mici in Parlament, care ar putea sa se concretizeze atat la alegerile locale cat si la parlamentare. De ce are nevoie PSD de o alianta?Social-democratii se regrupeaza, dupa lovitura incarcerarii fostului lor lider, Liviu Dragnea.…

- "Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate si buna-cuviinta, Marcel Ciolacu, pentru cine nu stie presedinte al PSD, cere demisia Guvernului pentru ca prim-ministrul a fumat in Palatul Victoria. Ceea ce face PSD acum se cheama, in limbaj simplu, ipocrizie. Domnul Ciolacu putea sa dea…