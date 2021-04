Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca social-democratii vor propune introducerea in legislatie a „criteriului verde”, prin care producatorul cel mai apropiat de beneficiar sa primeasca punctaj suplimentar la licitatii, informeaza Agerpres.

- Liderul PSD a anunțat, intr-o conferința de presa in Maramureș, ca va depune o lege care sa ajute producatorii romani, respectand in același timp reglementarile europene. “In urma cu trei saptamani am avut la București o intalnire cu producatorii romani de echipamente de protecție. Ieri am fost și…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut guvernului sa liberalizeze exportul de masti chirurgicale si a spus ca producatorii romani de masti nu au primit niciun fel de ajutor si au fost „impiedicati” sa-si vanda marfa in strainatate.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD nu are nicio legatura cu protestele impotriva restrictiilor, acestea fiind explicate de catre liderul social-democratilor de „disperarea” pe care o resimt oamenii. Ciolacu a adaugat ca si-ar fi dorit ca protestatarii „sa dea o lectie usturatoare” guvernantilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca social democrații vor depune în cursul saptamânii la Senat, o motiune simpla împotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui."Am decis în cadrul Biroului Politic National sa depunem în aceasta saptamâna,…

- PSD va depune la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a declarat presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a precizat ca procedura va avea loc zilele viitoare. Printre argumente, se numara „decizia de a nu se mai promova exporturile romanești in afara teritoriului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu vrea sa vanda “pe nimic” cele mai puternice si mai rentabile companii de stat, astfel ca social-democratii se vor opune acestei incercari “cu toate fortele”. “Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase…

- Economia zonei euro ar urma sa isi revina in acest an, cu conditia ca restrictiile destinate combaterii pandemiei de coronavirus sa fie ridicate pana la finele lunii martie, iar vaccinurile sa fie distribuite, a declarat miercuri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Agerpres.…