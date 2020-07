Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, le cere premierului Ludovic Orban și ministrului Justiției, Catalin Predoiu, sa vina "urgent" in Senat, la dezbateri, pentru ca el a gasit mai multe "orori juridice", in Legea carantinei.

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a scris vineri pe Facebook ca PSD a descoperit „orori juridice” in Legea carantinei pe care tot PSD a modificat-o și a votat-o joi in Camera Deputaților. Votul dat ieri a avut loc dupa o discuție intre Marcel Ciolacu și Raed Arafat. Legea trebuie adoptata…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a scris vineri pe Facebook ca PSD a descoperit „orori juridice” in Legea carantinei pe care tot PSD a modificat-o și a votat-o joi in Camera Deputaților. Votul dat ieri a avut loc dupa o discuție intre Marcel Ciolacu și Raed Arafat.

- "Premierul Orban și Ministrul Justiției Predoiu trebuie sa vina URGENT in Senatul Romaniei!! Unde romanii trebuie aparați, nu abuzurile comise sub pretextul pandemiei! Virusul nu are culoare politica, dar Prostia, Neputința și Lacomia sunt vopsite in galben! Pentru a-și acoperi furturile,…

- Camera Deputatilor dezbate, luni, incepand cu ora 12.00, proiectul de lege care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali. Din cauza epidemiei de nou coronavirus, alegerile locale nu se pot organiza la termen in acest an. Actualele mandate expira in intervalul 10 iunie – 8 iulie, in functie de…

- PSD nu va vota prelungirea starii de alerta Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD nu va vota prelungirea starii de alerta propusa de guvern. Ieri, secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat, s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu în biroul acestuia de la Camera Deputaților…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a avut o intalnire cu președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a-i explica din punct de vedere științific de ce se justifica prelungirea starii de alerta.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 70: Cum sa strigi M..E…

- Fiecare cetațean roman va primi masca pentru a se proteja impotriva COVID-19., potrivit unei legi adoptate marți de catre Senat. „Prin prezenta lege se acorda gratuit un set de 30 masti de protectie pentru fiecare cetatean roman aflat pe teritoriul Romaniei pana la 15 mai 2020. In vederea asigurarii…