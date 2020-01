Paul Stanescu a anuntat, joi, ca legea vaccinarii obligatorii, aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, va intra in dezbatere in procedura de urgenta. Stanescu spune ca parlamentarii PSD considera ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie.

„Legea vaccinarii obligatorii a trecut de Senat este la Camera Deputatilor la Comisia de Sanatate, deci a fost initiata in timpul guvernarii PSD si, din discutiile pe care le-am avut impreuna cu colegii mei, legea vaccinarii obligatorii va fi in procedura de urgenta pentru ca suntem intr-o anumita situatie care forteaza lucrul asta, in momentul…