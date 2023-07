PSD s-a cam pierdut cu …Firea prin Voluntari Demisia Gabrielei Firea din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse in urma scandalului uriaș cu azilele groazei din Voluntari a scos la suprafața vechea cardașie politica a liderilor PSD cu eternul edil Florin Pandele. In 2012, Pandele a vrut-o pe Firea senator iar PSD-ul, condus atunci de Victor Ponta, s-a conformat și, astfel, soția primarului din Voluntari a ajuns senator. Ulterior, Pandele a dorit ca Gabița sa fie primarul Capitalei și din nou, PSD-ul strunit de Liviu Dragnea s-a conformat, iar doamna Firea a ajuns edilul Bucureștiului. Ca atare, timp de patru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat luni daca o mai sustine pe Gabriela Firea pentru a candida la functia de primar general al Capitalei. Daca pana la izbucnirea scandalului Azilele groazei Ciolacu iși declara sprijinul ferm pentru candidatura lui Firea, acum liderul PSD a evitat sa raspunda…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca Gabriela Firea este suspendata de la șefia organizației PSD București „pana se lamuresc lucrurile”. Liderul PSD a evitat sa spuna daca mai susține candidatura acesteia la Primaria Capitalei, precizand ca „in acest moment nu avem alegeri”. Marcel…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele (PSD), a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce soția sa, Gabriela Firea, a demisionat din funcția de ministru al Familiei. Edilul susține ca totul e o regie impotriva lor. „Bunul Dumnezeu ne este martor ca totul este bine regizat, impotriva Gabrielei…

- Fostul prim-ministru Dacian Cioloș, europarlamentar al Partidului REPER, ii cere lui Marcel Ciolacu sa-i demita pe miniștrii Gabriela Firea și Marius Budai, pe care ii considera direct responsabili pentru ororile din caminele de batrani din Voluntari.

- USR București solicita premierului Ciolacu demiterea Gabrielei Firea, pe baza conexiunilor politice cu persoanele implicate in "azilele groazei". USR Bucuresti aduce in atenția publica informații de o gravitate extrema, privind legatura dintre ministrul Gabriela Firea și ororile descoperite in azilele…

- Ministrul PNL al Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi seara, 29 iunie, ca liberalii au destui oameni bine pregatiti in administratie care ar putea castiga Primaria Capitalei in 2024 și a precizat ca Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este o varianta de candidat.Gorghiu a fost intrebata la Digi…

- Piedone Popescu ar putea deveni presedinte al partidului lui Dan Voiculescu, Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) si aruncat in competitia pentru primaria Capitalei, afirma surse politice citate de Realitatea Plus. Liderii PSD au declarat, public, ca o sustin pe Gabriela Firea sa redevina primar al…

- Un fost ministru al Sportului din cabinetul Cioloș cu venituri lunare uriașe, garantat de PDL, a ajuns consilier general PSD la Capitala pentru o indemnizație lunara de 230 de euro. Disperarea „Uței” Lipa pe filiera Coldea Fosta mare canotoare Elisabeta „Uța” Lipa este la ora actuala consilier general…