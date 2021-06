Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, atrage atenția ca Planul National de Redresare si Rezilienta se transforma pe zi ce trece in Planul National de Redresare si Rezilienta al PNL. Ioan Stan a anuntat ca PSD va face demersuri la Comisia Europeana pentru ca PNRR-ul sa nu fie transformat intr-o afacere…

- Crețu a declarat ca Romania a intrerupt negocierile și pentru Programele Operaționale pentru ca a trecut cele mai avansate proiecte in Planul Național de Redresare și Reziliența.”Mai avem doi ani de cheltuit banii din exercițiul financiar 2014-2020. Din pacate, rata de absorbție este de 55%, deci 45%…

- Comunicat de presa – Partidul Social Democrat PSD depune motiune de cenzura pentru esecul Guvernului privind PNRR PSD va depune pe 14 iunie o motiune de cenzura impotriva Guvernului pentru esecul in elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta si pentru refuzul premierului Citu de a-l prezenta…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- Reprezentanții Consiliului Județean Cluj au anunțat ca a fost primita o finanțare în valoare de 150 de milioane de euro pentru proiectul viitorului Spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca. Banii vor fi primiți prin Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Banii alocați Educației prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) au scazut la sub 10%, dupa cum a declarat europarlamentarul Victor Negrescu. "In momentul de fata a scazut sub...

- Partidul Social Democrat, filiala #Argeș, impreuna cu organizația #PES activists Argeș a organizat astazi, 9 mai, de Ziua Europei, o acțiune inedita in zona centrala a Piteștiului. Aici a fost amplasat un panou pe care argeșenii au putut scrie mesaje privind viitorul Europei și opinii legate de Planul…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul și liderii de coaliție pentru a discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența. „PNRR urmeaza sa fie supus aprobarii executivului și ulterior trimis Comisiei Europene pentru negociere. Cele circa 30 de…