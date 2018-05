Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al PSD Maramures transmis, sambata, crima care a ingrozit comunitatea maramureseana nu trebuie sa ramana nepedepsita, iar criminalul trebuie sa raspunda pentru faptele sale, mai multi politicieni din partid oferind recompensa celor care ofera informatii relevante despre criminal.…

- PSD Maramures ofera 30.000 de lei pentru informatii relevante care sa duca la prinderea criminalului Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare. Printre donatori sunt ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, senatorul Liviu Pop si presedintele CJ, Gabriel Zetea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, secretarul de stat in ministerul Sportului, Cosmin Butuza, secretarul de stat in Ministerul Turismului, Bogdan Tomoiaga, senatorul Liviu Marian Pop, deputații Gheorghe Șimon, Sorin Bota și Calin Matei, cei…

- La Sighetu Marmației au fost semnate patru din cele șapte contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua. La semnarea contractelor au fost prezenți, in Sighetu Marmației,…

- In cursul zilei de marți, 20 martie 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare, in cabinetul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea au fost semnate contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe activitatea de colectare a deșeurilor in nordul județului. Astfel,…

- Vineri, 2 martie 2018, cu incepere de la ora 11.00, consilierii județeni au fost convocați de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, in ședința extraordinara pentru a vota cele noua proiecte aflate pe ordinea de zi, patru dintre ele fiind aprobate prin vot secret. Astfel, aleșii…

- Incepand cu data de 1 martie 2018, managementul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare a fost preluat de doctorul Vasile Pop, directorul medical al unitatii spitalicesti, dupa ce fostul manager, ec. Sorina Pintea, actual ministru al Sanatatii, si-a suspendat contractul…

- Consilierii locali baimareni au decis ca e cazul sa mai dea o lovitura orasului. Slugile lui Catalin Chereches, obedientii alesi reprezinte interesele urbei, au cedat FARA NICIO GARANTIE si TOTAL NECONDITIONAT simbolul sportiv al Baii Mari. Cu toate ca Ministerul Tineretului si Sportului a precizat…