PSD reacționeaza dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca prin motivarea publicata dupa decizia privind revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi, Curtea Constituționala a ridicat mai multe semne de intrebare, decat a adus lamuriri. Printr-un comunicat de presa, reprezentanții PSD ii transmit lui Klaus Iohannis ca deciziile luate de magistrații de la CCR se executa, nu se discuta, informeaza Știripesurse.ro.