PSD, găsit cu nereguli în cheltuirea banilor de la stat PSD este campionul neregulilor la cheltuirea banilor primiți drept subvenție de la stat. Asta arata Controlul Autoritații Electorale Permanente și al Curții de Conturi. Este vorba de plați fara semnatura beneficiarului, dar și contracte care ridica mari semne de intrebare, potrivit Realitatea PLUS. PSD conduce detașat topul neregulilor. Prima problema descoperita la social-democrați a fost aceea ca nu au separați banii primiți ca subvenție de cei incasați din cotizații și donații. Conform raportului Curții de Conturi, aceasta amestecare a banilor „n-a permis identificarea distincta a numerarului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

