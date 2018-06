PSD face, PSD desface. Reapar birourile de promovare inchise in 2017, pentru ca tocau bani de pomana. Si vor avea de doua ori mai multi angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turimului, Mircea Titus Dobre, intre timp plecat la Pro Romania, lanseaza un atac dur la adresa actualului ministru al Turismului, Bogdan Trif. Dobre ii cere demisia lui Trif, pe care il acuza ca nu a facut altceva decat sa angajeze clientela in funcții publice.Citește și: Adevarata…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, sambata, la Sibiu, ca desfiintarea birourilor de reprezentare turistica din strainatate a fost o greseala, iar pana la sfarsitul anului acestea vor fi reinfiintate, urmand sa apara si altele noi, printre care trei in China.

- ''Este primordial sa avem o strategie integrata in domeniul turismului. Pana acum turismul in Romania a mers, asa, de multe ori, din inertie, unii spuneau chiar 'dupa ureche', pentru ca avem o tara bogata si vrem nu vrem avem un numar de turisti care vin pentru ca au ce sa vada in Romania. Dar, ca…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a avut astazi o intrevedere cu ministrul Turismului și Sportului din Republica Polonia, Witold Banka. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe dezvoltarea relațiilor dintre cele doua state in domeniul turismului."La inițiativa ministrului Bogdan Trif,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, și directorul general al Agentiei Turismului a Republicii Moldova, Stanislav Rusu, au participat vineri, la Fintesti, la prezentarea cramei Lacerta, o investitie de peste 8 milioane de euro. Cu acest prilej, cei doi demnitari au oferit detalii despre proiectul comun…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, din 2 mai, va incepe distribuirea voucherelor de vacanta pentru angajații din instituțiile publice. Ministrul sustine ca tichetele de vacanța (voucherele) reprezinta un ajutor important atat pentru oameni, dar si pentru…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat un ordin prin care le permite dezvoltatorilor sa construiasca pensiuni in Delta Dunarii chiar si pe terenuri de numai 200 de metri, in conditiile in care, pana acum, acestia putea construi doar daca aveau cel putin 1.000 de metri de teren. "Noua…