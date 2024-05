Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite nu este de acord ca dictatorul chinez, Xi Jinping, sa „joace la doua capete”, adica sa consolideze legaturile Chinei atat cu Occidentul cat si cu Rusia, a transmis, joi, diplomatia americana. China „nu poate avea atat untul cat si banii pentru unt”, a spus in fata presei un purtator…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la Beijing ca Rusia s-ar chinui in Ucraina daca nu ar avea sprijinul Chinei. Diplomatul american s-a referit la componentele pe care rușii le folosesc pentru a fabrica arme. Blinken face vineri o vizita in China, relateaza Mediafax.

- Finlandezii de la fabrica de anvelope Nokian Tyres de la Oradea, investiție de 650 milioane euro, explica pentru Hotnews care e stadiul lucrarilor. Susanna Tusa, director general, susține ca interesul pentru locurile de munca a fost mare.

- Statele Unite au avertizat miercuri ca vor trage la raspundere China daca Rusia va obține caștiguri in Ucraina, dupa ce Beijingul și-a reinnoit angajamentele de a coopera cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, in China. De asemenea, mai avertizeaza SUA, Rusia…

- Șefa statului i-a cunoscut, astazi, la Președinție, pe „Hecenii”, tinerii dansatori din Heciul-Nou, Singerei, care au devenit virali in aceste zile pe toate rețelele de socializare dupa ce au facut senzație la o emisiune din Romania. Președinta i-a felicitat pentru prestația lor debordanta de energie,…

- "Soarta acestui conflict, pe care unii il doresc inghetat si care ar duce dupa aceea la negocieri care sa insemne un tratat de pace, creeaza o mare nemultumire in Ucraina care, pe de o parte, ar trebui sa accepte faptul ca o parte din teritoriul sau este si va ramane sub control Rusiei, dar si pentru…

- Grupuri de hackeri sprijiniți de Rusia, China și Iran „țintesc” de mai mulți ani politicienii și oficialii romani care critica regimurile totalitare din aceste țari și care au o atitudine deschisa pro-NATO și UE. Hackerii au trimis astfel in ultimii ani mii de mailuri malițioase, a precizat pentru digi24.ro,…

- Uniunea Europeana nu este soluția problemelor sociale și economice ale RM, considera economistul Vadim Ceban, președintele companiei MoldovaGaz. Totuși „UE este ușa oportunitaților pentru RM. UE ne poate ajuta, dar anume noi trebuie sa rezolvam problemele noastre. Noi am putea oferi acces simplu și…