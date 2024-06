Stiri pe aceeasi tema

- Alina Ceușan, in varsta de 31 de ani, a anunțat ca este insarcinata cu al doilea copil. Casatorita din 2019 cu hairstylistul Raul Țișa, cuplul are deja un fiu, Rock, nascut in 2020. Anunțul a fost facut printr-un videoclip emoționant distribuit pe Instagram.

- Antonia este sarbatorita zilei. Artista a implinit astazi 35 de ani și spune ca și-a dorit ceva diferit pentru ziua de naștere din acest an, asta pentru ca iși dorește sa petreaca mai mult timp alaturi de familie.

- Originea și importanța scorului ApgarScorul Apgar a fost creat de medicul american Virginia Apgar in anii ’50 și a fost conceput pentru a oferi o modalitate rapida și eficienta de evaluare a starii de sanatate a unui nou-nascut. Inițial, acesta a fost destinat sa fie o metoda simpla pentru medicii neonatologi…

- A fost zi de sarbatoare in familia Adrianei Trandafir! Fiica ei, Maria Speranța, a implinit 24 de ani, iar aceasta varsta a venit cu o lecție importanta pentru ea. Iata cu ce probleme s-a confruntat fosta concurenta de la Asia Express și de ce a disparut o perioada de pe rețelele de socializare!